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Dünya

Türkiye'den Meksika'ya gönderilen "Arkadaş"ın arama kurtarma eğitimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ölen arama kurtarma köpeği "Proteo" anısına hediye edilen Alman kurdu yavrusu "Arkadaş"a arama kurtarma eğitimleri veren Juan Carlos Villeda, köpeğin kendilerine uyum sağladığını söyledi.

Melike Pala  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen "Arkadaş"ın arama kurtarma eğitimi sürüyor Fotoğraf: Daniel Cardenasa/AA

Meksiko

Alman kurdu Arkadaş'ın Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan köpek eğitim merkezindeki arama kurtarma eğitimi sürüyor.

"Proteo" anısına Türkiye tarafından Meksika Ordusu Köpek Eğitimi Birimine hediye edilen Arkadaş'ın eğiticisi Villeda, köpeğin kendilerine uyum sağladığını dile getirdi.

Arkadaş'ın "görevine çok adanmış bir köpek olduğunu" belirten Villeda, eğitimler kapsamında arama sürecinde takip edilecek adımların ezberletilmesi, kurbanın tespitine ve köpeğin kendisinden ne istendiğini anlamasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Villeda, Arkadaş'ın koku alma duyusu dahil karakteristik özelliklerinin çok iyi olduğuna işaret ederek eğitimlerin ardından Arkadaş'ın çok iyi bir arama kurtarma köpeği olacağını kaydetti.

Arkadaş'ı köpek eğitim merkezinde herkesin çok sevdiğini söyleyen Villeda, "Onunla vakit geçirmeyi seviyorum. Çok sadık ve her zaman yanımda. Onunla çalışmak terapi gibi. Bize gerçekten çok bağlı." dedi.

Proteo, "Asrın felaketi" olarak nitelenen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibine eşlik ederken ölmüştü.


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