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Dünya

Türkiye'de üretilen maskeler, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı

Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 30.01.2022
Türkiye'de üretilen maskeler, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı

Atina

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor." ifadesini kullandı.

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.

Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

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