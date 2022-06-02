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Dünya

Türkiye, Yemen'de ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de ramazan ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin 2 ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 02.06.2022
Türkiye, Yemen'de ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin 2 ay süreyle daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ateşkes süresinin uzatılmasını, Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanması ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulması yönünde umut verici bir adım olarak görmekteyiz."

Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte BM Özel Temsilcisi'nin Yemenli taraflar arasında diyaloğu geliştirme çabalarına verdiği desteği ve Yemen halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

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