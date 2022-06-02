Türkiye, Yemen'de ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyor
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de ramazan ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin 2 ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin 2 ay süreyle daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ateşkes süresinin uzatılmasını, Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanması ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulması yönünde umut verici bir adım olarak görmekteyiz."
Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte BM Özel Temsilcisi'nin Yemenli taraflar arasında diyaloğu geliştirme çabalarına verdiği desteği ve Yemen halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.