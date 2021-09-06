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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan, işgalden kurtarılan Laçın'da ortak askeri tatbikata başladı

Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı.

Ruslan Rehimov   | 06.09.2021
Türkiye ve Azerbaycan, işgalden kurtarılan Laçın'da ortak askeri tatbikata başladı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

Tatbikatta, modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teçhizatı, zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği kaydedildi.

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