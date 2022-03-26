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Dünya

Türkiye ve Almanya’dan Kuzey Makedonya’ya ramazan yardımı yapıldı

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 2022 ramazan faaliyetleri tanıtımı, yardım çeki ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs dağıtımı gerçekleştirildi.

Furkan Abdula   | 26.03.2022
Türkiye ve Almanya’dan Kuzey Makedonya’ya ramazan yardımı yapıldı Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, DİTİB ve TDV gönüllüleri de katıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TDV ve DİTİB’nin 40 yılı aşkın süredir gerek Türkiye’de gerekse Türk-İslam coğrafyasında dini ve hayır hizmetleri ile insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa hayırseverlerin emanetleri olan yardımları güvenle ulaştırdıklarının altını çizen Mesten, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği olarak iki gündür Türkiye Diyanet Vakfımızdan ve DİTİB’den gelen görevli ve gönüllüler ile birlikte hayırseverlerimizin emaneti gıda kolileri, yardım çekleri ve eğitim burslarını ihtiyaç sahibi ailelere ve başarılı öğrencilere ulaştırmaktayız.”

Müşavirlik olarak Kuzey Makedonya’da ramazan iklimini en iyi şekilde yaşatma gayreti içerisinde olduklarını belirten Mesten, “Ayrıca ramazan ayı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın ‘Hediyem Kuran Olsun’ projesi kapsamında Kuzey Makedonya’da 1000 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ramazan yardım kolisi ve gıda alışveriş çeki ile bin 400 haneye ulaşılarak toplamda 8 bin kişi faydalanmıştır. Ayrıca 120 öğrencimize de 1 yıllık burs takdimi yapılmıştır.” dedi.

DİTİB temsilcisi Yakup Aydın da DİTİB olarak yıllar boyunca bu tür faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yıl Balkanlar'da Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da faaliyetlere katılacaklarını söyledi.

TDV temsilcisi Abdülkadir Sülka ise eğitim burslarının Kuzey Makedonya’ya has olduğunu söyleyerek, saha çalışmaları kapsamında buradaki farklı ihtiyaçları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sülka, “Ramazan ayı boyunca bütün Balkanlar'a, burada Kuzey Makedonya’dan başlayarak Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek’te (TDV ve DİTİB’ye bağış yapanların) bu emanetleri ulaştırmaya çalışacağız.” diye konuştu.

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