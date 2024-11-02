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Dünya

Türkiye, Sırbistan'da tren istasyonunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonrası hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Türkiye, Sırbistan'da tren istasyonunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Novi Sad şehrinde dün bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucunda meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Sırbistan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkaz altında kalanlardan 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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