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Dünya

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE’li Bakan Al Nahyan ile iki ülke ilişkilerini görüştü

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan ile bir araya geldi.

Esat Fırat  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE’li Bakan Al Nahyan ile iki ülke ilişkilerini görüştü

Abu Dabi

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın ve Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından "Şahbut bin Nahyan Al Nahyan Türkiye Büyükelçisi'ni kabul etti" başlığıyla duyurduğu görüşmede, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Büyükelçi Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abu Dabi’deki buluşmanın içeriğini "Türkiye-BAE ilişkilerinin ekonomik ve ticari boyutlarını konuştuğumuz görüşmede, Afrika’da iş birliği imkanlarını da ele aldık." ifadesiyle özetledi.

Bölgesel gelişmelere de yer verilen görüşmede, Türkiye ve BAE’nin Afrika’da hangi ülkelerde ve hangi sektörlerde işbirliği yapabileceğine dair görüş teatisinde bulunulduğu aktarıldı.

Al Nahyan, Dışişleri Bakanlığında kabul ettiği konuğuna geçen ay başladığı Büyükelçilik görevinde başarılar dilerken, Büyükelçi Göktaş da Türkiye-BAE ilişkilerinin daha da güçlenmesi için birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağını vurguladı.

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