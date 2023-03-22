Türkiye Maarif Vakfı, Kolombiya'da Türkiye Haftası'nın açılışını gerçekleştirdi
Kolombiya'da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na ve Türkiye-Kolombiya Dostluğuna Armağan" edilen Türkiye Haftası'nın açılışı gerçekleştirildi.
Bogota
Başkent Bogota'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Santo Tomas Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen açılışa, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Santo Tomas Üniversitesi Rektörü Fray Jose Gabriel Mesa, Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Fernando Panesso, TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMV Bogota temsilciliğinin Kolombiya genelinde başlattığı Türkiye Haftası programına değinerek, "Santo Tomas Üniversitesinde çok sıcak karşılandık, burası Kolombiya'nın en eski üniversitesi olma özelliğine sahip. TMV Temsilcisi Öner Bey, üniversite ile son derece samimi ilişkilere sahip, bizler de Türk haftasının açılışını Sayın Rektör ile gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu tarz etkinliklere devam edeceklerini aktaran Sun, Maarif Vakfına ve Santo Tomas Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti.
Sun, üniversitenin konferans salonunda, uluslararası öğrencilerin katılımıyla "Yeni Dönemde Türk Dış Politikası" başlıklı sunum gerçekleştirerek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Rektör Mesa da Türkiye'yi üniversitede misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite ile yakın işbirliği içinde olan Maarif Vakfı ekibi ve Sayın Büyükelçi'nin katılımıyla birkaç gün sürecek bir açılış yaptık. Eğitim, kültür ve gastronomide deneyimleri paylaşmak bizim için büyük onurdur. Üniversitemizde bulundukları için Maarif Vakfına minnettarız." diye konuştu.
"Türkiye hakkında daha nitelikli bilgi ile tanıştırmak istiyoruz"
TMV Kolombiya Temsilcisi Buçukcu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Türkiye Haftası'nın ilkini Santo Tomas Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu faaliyetlerle amacımız, genel olarak Latin Amerika'da, özel de de Kolombiya'da Türkiye'ye yönelik oluşan ilginin sağlıklı bir biçim almasını sağlamaktır." dedi.
Türkiye'nin Latin Amerika ile siyasi ve sosyal ilişkisinin 100 yıldan daha uzun süreye dayandığını hatırlatan Buçukcu, "Buna rağmen Türkiye ilgisinin oldukça dağınık, odaksız olduğunu söylemek mümkün. Türk dizileri ya da hızlı tüketilen internet haberciliğinin büyük ölçüde biçimlendirdiği bir ilgi söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.
Buçukcu, Vakıf olarak akademik düzeyde sağlıklı bilgiye odaklandıklarını vurgulayarak, "Türkiye haftaları ile gerçekleştirdiğimiz çok sayıda panel, konferans ve sempozyum ile öğrencileri ve akademisyenleri Türkiye hakkında daha nitelikli bilgi ile tanıştırmak istiyoruz. Eğitim merkezimizde bu kapsamda sayısı 25'e ulaşan yüksek lisans, doktora öğrencilerinden oluşan bir ihtisas grubu oluşturmayı başardık." ifadesini kullandı.
Büyükelçi Sun'a destekleri için teşekkür eden Buçukcu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün desteğiyle Kolombiya'da ciddi mesafe katettiklerini söyledi.