Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliği, Aladaa Uluslararası Kongresine katıldı
Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya temsilciliği, Uluslararası Aladaa Kongresi'nin davetlisi olarak Pamplona kentindeki etkinliğe katıldı.
Bolivar
Kuzey Santander yönetim merkezinde düzenlenen Aladaa Kongresi'nin bu yılki etkinliğinin konusu "Uluslararası Sistemin Yeniden Yapılandırılması: Asya ve Afrika'dan Yeni Gerçekliklerin Gelişme ve Zorlukları" olarak belirlendi.
Çok sayıda akademisyenin katılımıyla 3-4 Kasım tarihlerinde Pamplona Üniversitesinin farklı yerleşkelerinde organize edilen panellerde Uzak Doğu, Merkezi Asya ve Afrika üzerinde odaklaşan birçok sunum gerçekleştirildi.
Sempozyumun ilk gününde Maarif Vakfı ve Externado Üniversitesi işbirliğinde ortaklaşa yürütülen "Medine Sözleşmesi'nin 1400. yılında İslam Dünyasında Birey ve Toplum Haklarının Gelişimi" ve "Kolombiya ve Türkiye'den Akademik Perspektifler" başlıklı oturum düzenlendi.
Oturumda, akademisyenler Pio Garcia Parra, Felipe Medina Gutierrez, Esteban Sanchez Solano, Diego Cardona ve Alejandro Vanegas Vergara "İslam Toplumlarındaki Gelişmeler" üzerine sunumlar yaptı.
Türkiye'nin öneminden bahsedildi
Burada konuşan Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, Aladaa Kongresi'nin Latin Amerika'daki Asya bilginlerini, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirdiğini belirterek, Maarif Vakfı aracılığıyla buraya katılım sağladığını söyledi.
Pinto, Kolombiya'nın kuzeydoğusu ile Venezuela'nın batısında lider olan Pamplona Üniversitesi ve Maarif Vakfının eğitim hizmetlerindeki işbirliğinin önemine değinerek, "Kişisel olarak Türkiye'nin ve kurumlarının Aladaa'daki varlığının kültürel ve dilsel alışverişlerde ayrıca göç akımlarıyla mücadelede çok önemli olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Kongre'nin ikinci gününde Maarif Vakfı koordinatörlüğünde "Türkiye: Türkiye Maarif Vakfının Analizi ve Yansımaları" konulu oturum gerçekleştirildi.
Birçok akademisyen ve öğrenci tarafından takip edilen oturumda, vakfın dünya genelindeki çalışmaları ve Kolombiya'daki varlığına yönelik sunumlar yapıldı.
Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, vakfın dünyanın en büyük beş eğitim kurumundan birine dönüştüğüne dikkati çekerek, vakfın Kolombiya'daki faaliyetlerinin iki ülke ve Latin Amerika-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.
"Dünya beşten büyüktür"
Buçukcu, ülkenin en büyük üniversitesi Nacional bünyesinde Maarif Türkiye Araştırmaları Merkezinin kurulduğunu hatırlatarak, bu kapsamda üniversite bünyesinde yaklaşık 90 öğrenciye Türkçe eğitimi verildiğini söyledi.
Kolombiya'da Türkçeye duyulan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Buçukcu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilere yaklaşımının "Dünya beşten büyüktür" anlayışında olduğunu bildirdi.
Oturumu takip eden Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Burak Öztepe de "Türkiye Bursları" üzerine sunum yaptı.
Aladaa Kolombiya Direktörü Dr. Tatiana Gelvez Rubio ise Maarif Vakfının kongreye katılımının önemine işaret ederek, "Maarifin katılımı, yüzlerce Pamplona öğrencisini Türkiye'deki eğitimin, kültürün, dilin ve Türk üniversitelerinin sunduğu akademik fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye motive ederek, 2. Aladaa Karayipler Kogresi'nde çok özel bir faktörü temsil etti." dedi.
Rubio, kongre kapsamında Maarif Vakfının hazırladığı etkinliklere öğrencilerin gösterdiği ilgiye işaret ederek, "Direktör Öner Buçukcu ve ekibinin zaman paylaşımında gösterdikleri dinamizm ve cömertlik için teşekkür ederim." diye konuştu.
Vakıf yetkilileri, Pamplona Üniversitesi Rektörü Dr. Ivaldo Torres Chavez'e de nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi veren Chavez, Maarif Vakfı ile işbirliği anlaşması imzalamak istediklerini belirtti.
Buçukcu da Chavez'e kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, Chavez'i vakfın Bogota'daki temsilciliğine davet etti.
Aladaa, Latin Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Bolivya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Ekvador, Meksika, Peru, Uruguay ve Venezuela’nın yanı sıra Asya, Orta Doğu ve Afrika’da çalışan akademisyenler tarafından kuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.