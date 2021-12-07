Dolar
13.47
Euro
15.15
Altın
1,782.38
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,981.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye ile Katar, artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı iş birliği yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye ile Katar'ın, uluslararası alanda artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı somut adımlar atılması konusunda iş birliği yapacağını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 07.12.2021
Türkiye ile Katar, artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı iş birliği yapacak

Ankara

Diyanetten yapılan açıklama göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı arasında "Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim'in imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla uluslararası planda kaygı verici şekilde artmakta olan İslam karşıtlığı eğilimine karşı uluslararası ve bölgesel seviyede somut adımlar atılacak.

Anlaşma kapsamında iki kurum arasında güncel meselelerle ilgili toplantılar düzenlenecek, hac ve umre konularında tecrübe paylaşımı yapılacak.

Müslüman topluluklara ve öğrencilere destek sağlanmasının yanı sıra irşat faaliyetleri, vakfiyeler, zekat konularında tecrübe ve birikimler paylaşılacak.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Kovid-19 aşısı zorunluluğu 'son çare' olmalı
İspanya'da tatil haftasında toplu etkinlikler Kovid-19 vakalarını artırdı
AB'nin sağlık kurumları, aşılamada farklı dozlarda farklı aşıların kullanılabileceğini bildirdi

Benzer haberler

Türkiye ile Katar, artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı iş birliği yapacak

Türkiye ile Katar, artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı iş birliği yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman coğrafyalarda çıkan olumsuz örnekleri İslamla özdeşleştirmek vicdansızlık olur

Kudüs turlarında iki doz aşı ve PCR testi şartı aranacak