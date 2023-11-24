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Dünya

Türkiye ile AB göç ve güvenlik konusunda işbirliğini güçlendirme kararı aldı

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçün önlenmesi, terörle mücadele, Türk vatandaşlarının vize süreçlerinin hızlandırılması ve bu konuda serbesti sağlanması için işbirliğini güçlendirme iradelerini teyit etti.

Selen Valente Rasquinho  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Türkiye ile AB göç ve güvenlik konusunda işbirliğini güçlendirme kararı aldı

Brüksel

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyaloğu toplantısının ortak bildirisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un bir araya geldiği toplantıda taraflar, düzensiz göçün önlenmesine ilişkin politika ve eylemler hakkında görüşlerini paylaştı.

Sınır güvenliği ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi bir dizi konuda ortak yaklaşımları ele alan taraflar, kendi göç ve kolluk kurumlarının işbirliğini nasıl güçlendirebileceğini değerlendirdi.

Vize konusu

Taraflar, Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki kriterlerin yerine getirilmesinde başarılı bir sonuca ulaşılması ve bu amaçla işbirliğinin yoğunlaştırılması yönündeki ortak iradelerini yinelerken, vize süreçlerinin hızlandırılmasıyla Türk vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması yollarını araştırma konusunda mutabık kaldı.

Güvenliğe ilişkin olarak da taraflar terör ve organize suçlarla mücadele alanında işbirliğini ve karşılıklı çabaları artırma konusunda uzlaşırken, kolluk alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştı.

Taraflar, göç ve güvenlik alanlarındaki ortak çıkarlara yönelik işbirliğindeki ilerlemeyi teknik düzeyde gözden geçirmek üzere düzenli olarak bir araya gelmeye karar verdi.

Açıklamada, "Türkiye AB adayı bir ülke ve göç ile güvenlik alanlarında AB için önemli bir ortaktır." ifadesi yer aldı.

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