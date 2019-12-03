Türk ve Rus askerlerinden 13. ortak kara devriyesi
Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde icra edilen devriye planlandığı şekilde tamamlandı.
Ankara
Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara devriyesine iki taraftan da dörder olmak üzere 8 kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) eşlik etti.
Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlik ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyelerini planlandığı şekilde tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.