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Dünya

Türk ve Rus askerlerinden 13. ortak kara devriyesi

Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde icra edilen devriye planlandığı şekilde tamamlandı.

Mehmet Tosun   | 03.12.2019
Türk ve Rus askerlerinden 13. ortak kara devriyesi

Ankara

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara devriyesine iki taraftan da dörder olmak üzere 8 kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) eşlik etti.

Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlik ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyelerini planlandığı şekilde tamamladı.

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Türk ve Rus askerlerinden 13. ortak kara devriyesi