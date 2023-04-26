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Dünya

Türk vatandaşlarını taşıyan gemi Sudan’dan Suudi Arabistan’a hareket etti

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan itibaren devam eden çatışmalar nedeniyle 23 Nisan Pazar gününden bu yana Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyeleri sürüyor.

Ömer Erdem  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Türk vatandaşlarını taşıyan gemi Sudan’dan Suudi Arabistan’a hareket etti Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Hartum

Suudi Arabistan’a ait askeri tahliye gemisi, Sudan’ın Port Sudan kentindeki Port Sudan limanından 30’u Türk yaklaşık 200 yolcusuyla TSİ 16.00’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentine doğru hareket etti.

AA muhabirine konuşan Türk vatandaşı Recep Onur Mecit, çatışmalar başlamadan bir ay önce başkent Hartum’dan Port Sudan’a taşındığını belirterek, “Tahliyeler kara ve hava yoluyla Etiyopya üzerinden gerçekleştiriliyordu. Bugünden itibaren gemiyle Suudi Arabistan üzerinden de tahliye olacağını öğrendik.Ülkemize döneceğimiz için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah tüm vatandaşlarımız en kısa sürede sağ salim yurda dönerler.” ifadesini kullandı.

Yolculuğun 6 saat süreceğini öğrendiklerini aktaran Mecit, "Cidde kentinden hava yolu ile İstanbul'a hareket edeceğiz.” diye konuştu.

Daha önce Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliğinin tahsis ettiği otobüslerle Hartum ve Vad Medeni kentinden hareket eden 1600’ü aşkın Türk vatandaşı Etiyopya’ya kadar kara yolu, Etiyopya sınırından başkent Addis Ababa’ya ise kara ve hava yoluyla intikal ettirilmişti.

Şu ana kadar Tük vatandaşlarını taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

Bu sabah 06.00’da otobüslerle başkent Hartum’dan hareket eden yaklaşık 200 kişilik 5. kafilenin ise Etiyopya yerine Port Sudan-Cidde deniz yolunu kullanarak Suudi Arabistan’daki Cidde Havalimanı üzerinden THY uçağıyla yurda dönmesi bekleniyor.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

DSÖ, başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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