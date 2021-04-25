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Dünya

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınadı

Amreyev, Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajıyla ilgili "ABD Başkanı'nın açıklamasını kınıyor ve bunun siyasi baskı için kullanılmasının, ülkeler ve halklar arasında daha fazla kutuplaşmaya yol açacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şerife Çetin   | 25.04.2021
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınadı

Ankara

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu, tarihi gerçeklere rağmen ve bölgedeki iş birliği ve istikrar umutlarını zedelemek pahasına siyasi motivasyon taşıyan açıklamasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Ülkeler ve halklarının, tarihsel, bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde, talihsiz siyasi amaçlarla, başka ülkelerin parlamentoları veya yönetimleri tarafından yargılanmaması ve mahkum edilmemesi gerektiğini belirten Amreyev, "Bilakis, 1915 olaylarının uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası belgeler dikkate alınarak şeffaf ve adil bir şekilde incelenmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Amreyev, başka bir ülkeye yönelik olarak çarpıtılmış tarihsel iddiaların silah haline getirilmesinin, ancak toplumlar arasında nefret, intikam ve düşmanlık duygularını körüklemek isteyenlerin işine yaracağını belirterek, "ABD Başkanı'nın açıklamasını kınıyor ve siyasi amaçlarla veya 'tarihi yeniden yazma' çabalarıyla tarihin tahrif edilmesinin ve bunun siyasi baskı için kullanılmasının, ülkeler ve halklar arasında daha fazla kutuplaşmaya yol açacağına ve bölgemizde barış ve istikrarı engelleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda, Türkiye'nin 1915 olaylarının tarihçiler tarafından incelenmesi için ortak bir Tarih Komisyonu kurma girişimi ve bu amaçla arşivlerini açmasının övgüye değer olduğunu belirten Amreyev, bunun tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve adil hafızayı inşa etmek isteyen herkes için yapıcı bir yaklaşım ve iyi niyet göstergesi olduğunu vurguladı.

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