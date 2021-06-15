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Dünya

Türk Kızılay Başkanı Kınık: Mısır Kızılayı ile Refah Kapısı'nın açık kalması konusunda mutabakat sağladık

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mısır Kızılayı ile Refah Sınır Kapısı ve limanların açık kalması konusunda mutabakat sağlandığını söyledi.

Aydoğan Kalabalık   | 15.06.2021
Türk Kızılay Başkanı Kınık: Mısır Kızılayı ile Refah Kapısı'nın açık kalması konusunda mutabakat sağladık

İstanbul

AA muhabirine açıklama yapan Kınık, Mısır Kızılayı ile Gazze'ye yapılacak yardım ve bundan sonraki insani yardım malzemeleri için de görüşme yaptığını ifade ederek, "Mısır Kızılayı ile Refah Sınır Kapısı ve buradaki limanların açık kalması konusunda mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı.

Mısır Kızılayı ile beraber Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine Kahire'den devam ettiklerini belirten Kınık, şimdiye kadar gönderilen ilaç, tıbbi sarf malzemelerinin yanı sıra kuru gıda, hijyen kitleri, giysi gibi insani yardım malzemelerinin sevkiyatı için de çalışmalara başlandığını kaydetti.

Kınık, Mısır Kızılayı ile hazırladıkları 10 tır insani yardım malzemesinin Gazze'ye doğru yola çıkacağını belirtti.

Yardımın 21 kiloluk koliler halinde 2 bin tonluk malzemeden oluştuğunu aktaran Kınık, kolilerin bir ailenin aylık temel ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi.

Kınık ayrıca tıbbi malzemeler, giysiler, hijyen kitleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca bağışlanan oyun ve kırtasiye malzemelerinin de bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Batı Şeria'da ve İsrail tarafından Gazze tarafına gönderilecek malzemeler için görüşmelerin devam ettiğine değinen Kınık, konuyla ilgili İsrail'in de olumlu dönüş yaptığını kaydederek, "Türkiye olarak veya Türk Kızılay olarak, Gazze'ye olan yardım kanallarını açık tutmak için insani diplomatik faaliyet yürütüyoruz ve hamdolsun şu anda bu faaliyetlerimiz neticesinde sonuç aldık." diye konuştu.

Kınık ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğini ziyaret ederek Maslahatgüzar Kemalettin Eruygur ile bir araya gelmişti.

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