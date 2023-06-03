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Türk dünyası, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ni yakından takip etti

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni", Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi dost ve kardeş ülkelerde yakından takip edildi.

Ruslan Rehimov, Bahtiyar Abdülkerimov, Meiramgul Kussainova, Merdan Velhanov, Nazir Aliyev Tayfur  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Türk dünyası, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ni yakından takip etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Bakü

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni", Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi dost ve kardeş ülkelerde yakından takip edilirken, ilgili haberler bu ülkelerin basınında geniş yer buldu.

Törende, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un da yer alması bu ülkelerde törene olan ilgiyi artırdı.

Tören, kardeş ülke Azerbaycan kamuoyunda ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada ve basında, hem Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesi hem de törenle ilgili çok sayıda paylaşım ve haber yapıldı. Paylaşım ve haberlerde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'nın da törende yer alması vurgulandı.

Azerbaycan televizyon kanalları ve haber ajansları, töreni, Türkiye'de görevlendirdikleri muhabirleri aracılığıyla canlı bağlantılarla izleyicilerine aktardı.

APA haber ajansı, Cumhurbaşkanı Aliyev'in törene katılmasını ve Erdoğan'ın Aliyev'e özel olarak teşekkür etmesini haberleştirdi. Ajans, Erdoğan'ın törendeki "Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Yeni Müsavat gazetesinin internet sitesinde yer alan "Erdoğan yemin etti. Türkiye'de yeni dönem başladı. Tüm gözler Ankara'da" başlıklı haberde, seçimi önde tamamlayan Erdoğan'ın 2028'e kadar Türkiye'yi yöneteceği hatırlatıldı.

Report.az haber sitesi, tüm manşetlerini Cumhurbaşkanı'na ayırırken, Erdoğan'ın konuşmasından da kesitlere yer verildi. "Diktatörlük ve otokrasi iftiralarının içinin tamamen boş olduğu görülmüştür" ve "28 Mayıs gecesi Afrika'dan Asya'ya sokaklara taşan o muhteşem sevgi selini unutmayacağız" başlıklı haberler yayımlandı.

- Kazakistan

Kazakistan'ın önde gelen haber siteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesi ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene ilişkin haberleri ana sayfalarına taşıdı.

Ulusal devlet haber ajansı Kazinform, "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye halkına yemin etti" başlığıyla yayımladığı haberinde, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın TBMM'de yemin ederek resmen görevine başladığını yazdı.

Haberde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde 78 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı bildirildi.

Kazinform, Erdoğan'ın törenin açılışında yaptığı konuşmada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e katılımından dolayı özel olarak teşekkür ettiğine ilişkin haberi ana sayfasından duyurdu.

Tengrinews haber sitesi de "Erdoğan, parlamentoda cumhurbaşkanlığı yeminini etti" başlığıyla haber yayımladı. Haberde, Erdoğan'ın bugün yeni kabineyi açıklayacağı ve 28 Mayıs seçiminin sonuçlarına göre 2028'e kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yürüteceği bilgisine yer verildi.

Zakon.kz sitesinin, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı" başlığıyla yayımladığı haberde, Erdoğan'ın "Görevimi tarafsız bir şekilde yerine getirmek için var gücümle çalışacağıma, büyük Türk milletinin ve tarihinin huzurunda şeref ve haysiyetim üzerine ant içerim." ifadesine yer verildi.

- Kırgızistan

Akipress haber ajansının, "Cumhurbaşkanlığı yemin töreni Ankara'da yapıldı" başlığıyla duyurduğu haberde, Erdoğan'ın, TBMM'de yemin ederek Türkiye'nin resmen cumhurbaşkanı olduğu belirtildi. Haberde, törene 21 devlet başkanı, 13 başbakan ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı aktarıldı.

Kaktus haber portalı, "Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu" başlığını kullandı.

- Özbekistan

Özbek basınında da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne geniş yer verildi.

Ülkenin en çok okunan haber sitelerinden kun.uz, haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Göreve Başlama Töreni Ankara'da gerçekleşti" başlığıyla duyurdu. Haberde, törene, aralarında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in de bulunduğu çok sayıda ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey yetkilinin katıldığı ifade edildi.

daryo.uz haber sitesi de Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni ile ilgili yayımladığı habere, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yemin etti" başlığı attı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek resmen göreve başladığı aktarılırken, törenin başlangıcında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Geçici Meclis Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den teslim aldığı belirtildi.

- Türkmenistan

Türkmenportal haber sitesi, törene yaklaşık 80 ülkeden üst düzey yöneticinin katıldığını duyurdu.

Türkmen haber ajansı TDH, Salamnews haber sitesinde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un da törene katıldığını ifade etti.

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