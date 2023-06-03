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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Göreve Başlama Töreni” için salona geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz Fotoğraf: TCCB/ Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'e gelişi sırasında yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı eşlik etti.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilebilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak 28. Dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranıyla yine büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun biz 5 sene daha ülkemize ve necip milletimize hizmet edecek olmamızın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Ruhun şad olsun."

En üst düzey olan bir numaralı törenin gerçekleştirildiği Anıtkabir'de, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Kıtası ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da görev yaptı.

Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti.

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