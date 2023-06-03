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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da düzenlenen yemin töreninin ardından TBMM’den ayrılıyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yemin etti

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Aykut Yılmaz, Gazi Nogay  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yemin etti Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı.

Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.

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