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Dünya

Tunus'taki 4 siyasi partiden 'Cumhurbaşkanı meşruiyetini yitirdi' açıklaması

Tunus'ta Demokratik Akım, Afak Tunus, Cumhuriyetçi Parti ve Tekettul Partisi, Cumhurbaşkanı Said'in anayasal doğrultunun dışına çıktığını belirterek ulusal oluşumlarla birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Yosra Ouanes, Enes Canlı   | 23.09.2021
Tunus'taki 4 siyasi partiden 'Cumhurbaşkanı meşruiyetini yitirdi' açıklaması

Tunus

Tunus'ta Demokratik Akım, Afak Tunus, Cumhuriyetçi Parti ve Tekettul Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmede yetkilerini genişleten kararlarıyla anayasal doğrultunun dışına çıktığını savunarak, "Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'ya darbe girişimine karşı ulusal oluşumlarla birlikte çalışacaklarını" duyurdu.

Tunus'ta 4 parti yaptıkları ortak açıklamayla, Tunus Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'nın 80. maddesi gerekçesiyle 25 Temmuz'da başbakanı azletmesi ve Meclisin çalışmalarını durdurmasının ardından dün yayımladığı kararnamelerle yasama ve yürütme yetkilerini devralmasını eleştirdi.

Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı'nın son kararlarıyla "anayasal doğrultunun dışına çıktığı, meşruiyetini yitirdiği, korumak üzere yemin ettiği Anayasa'ya karşı darbe yaptığı ve ülkeyi bilinmezliğe sürüklediği" kaydedildi.

Partiler, "Tunus Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'nın askıya alınması üzerine inşa ettiklerinin geçersiz olduğuna, Tunus devletini temsil etmediğine ve bu tehlikeli adımın sonuçlarının sorumluluğunu taşıyacağına" işaret etti.

Cumhurbaşkanı'nın "olağanüstü önlemleri kendi siyasi arzuları doğrultusunda fiili bir durum için kullanmasına" karşı olduklarını paylaşan dört siyasi parti, ortak açıklamada, "Anayasa'ya yönelik bu darbeye karşı durmak için sivil ve siyasi bir cephe oluşturmak üzere ülkedeki demokratik siyasi partiler, ulusal oluşumlarla çalışmaya devam edeceklerini" bildirdi.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra dün yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

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