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Dünya

Tunus'ta Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin mal varlıkları donduruldu

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin bankalardaki mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti, Mahmut Geldi   | 06.07.2022
Tunus'ta Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin mal varlıkları donduruldu

Tunus

Tunus yerel basınındaki haberlere göre, Merkez Bankası Mali Analiz Komitesi, Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi'nin imzasıyla bankalar ve Tunus Postası'na bir bildiri gönderdi. 

Başkent Tunus'taki Asliye Hukuk Mahkemesinin "terörle mücadele soruşturması" kapsamında 10 kişinin banka hesaplarını dondurma kararı alındığına işaret edilen bildiride, bankalardaki varlıkları bloke edilenlerin Gannuşi ve oğlunun yanı sıra eski Başbakan Cibali ile iki kızı, eski Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam ve diğer bazı kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Hesapları bloke edilenler kişilerden Gannuşi başta olmak üzere henüz bir açıklama yapılmadı.

Tunus yargısı, 28 Mayıs'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu 34 kişi için yurt dışına seyahat yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan ve Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Cibali, 23 Haziran'da gözaltına alındıktan birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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