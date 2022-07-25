Tunus'ta 25 Temmuz 2022'de referanduma, 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidilecek
Tunus
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.
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