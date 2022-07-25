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Dünya

Tunus'ta 25 Temmuz 2022'de referanduma, 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidilecek

Mehmet Akif Turan   | 13.12.2021
Tunus'ta 25 Temmuz 2022'de referanduma, 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidilecek

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

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