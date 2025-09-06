Dolar
Dünya

Tunuslu bir adam, dünyada ender bulunan teknesini Küresel Sumud Filosu'na bağışladı

Fransa'da yaşayan bir Tunuslu "Filistin için her şeye değer" diyerek, dünyada sadece 11 nüshası bulunan teknesini Küresel Sumud Filosu'na bağışladı ve bununla da kalmayıp tekneyle Gazze'ye açılmaya karar verdi.

Gülşen Topçu, Yemna Selmi  | 06.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Tunuslu bir adam, dünyada ender bulunan teknesini Küresel Sumud Filosu'na bağışladı

Tunus

Dünyada ender bulunan teknelerden birine sahip olan Tunuslu Hüsameddin bin Tahir'in, kendisini bu kararı almaya sevk eden nedeni anlattığı video sosyal medyada paylaşıldı.

Bin Tahir, videoda, "Facebook'ta gezinirken Küresel Sumud Filosuyla ilgili biz yazı gördüm ve 'bu filoya katılmazsam bu alnımda bir leke olarak kalacak' dedim. Filoya katılmak için gerekli olan her şeye sahibim." ifadesini kullandı.

Hüsameddin bin Tahir, 2021'de satın aldığı ve dünyada sadece 11 nüshası olan teknesinin kendisi için maddi ve manevi açıdan çok değerli olduğunu, ancak "Filistin için her şeye değer" diyerek tekneyi filoya bağışladığını kaydetti.

Bin Tahir, bununla da kalmayıp tekneyi kullanmaya ve bilfiil filoya katılmaya karar verdiğini açıkladı.

Hüsameddin bin Tahir, söz konusu videoda, "Çocuklarıma bırakacağım en değerli şey; hak, özgürlük, Filistin ve Gazze için mücadele etmem olacak. Bu onlara vereceğim en büyük ders. Canımızı verebiliyor olsaydık Gazze'deki küçük bir çocuk için canımı verirdim." dedi.

Teknesini bağışlayan bin Tahir, yolculukta kendilerini bekleyen kötü senaryolara ilişkin ise "Bütün senaryolara hazırım. Bu filoya katılmak benim için çok önemli." yorumunu yaptı.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna 44'ten fazla ülke destek veriyor.

