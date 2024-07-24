Dolar
32.81
Euro
35.57
Altın
2,408.51
ETH/USDT
3,401.70
BTC/USDT
66,112.00
BIST 100
10,991.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongre Binası'ndaki konuşmasını, Tel Aviv'de kurulan dev ekranda izleyen esir aileleri protesto ediyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Awad Rjoob, Esat Fırat  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

RAMALLAH

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir evi kuşatma altına aldı.

Haberde, Tukerim'e bağlı Azbet el-Cerad bölgesinde kuşatma altına alınan evin çevresinde çatışma yaşandığına dikkat çekilerek, İsrail ordusunun evi kamikaze drone ile vurduğu vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde de, kente baskın düzenleyen İsrail askerlerince gözaltına alınan bir Filistinlinin askeri bir aracın üstüne bağlanarak canlı kalkan olarak kullandığı görüldü.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin kente baskın düzenlediğine dikkat çekilerek, çok sayıda insansız hava aracının da kentin üzerinde uçtuğu vurgulandı.

Haberde, Tulkerim'in Azbet el-Cerad bölgesine çok sayıda askeri araç ile buldozer ve kepçe sevk edildiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail askerleri, daha önce de yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı

İsrail askerleri, 22 Haziran'da, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cebin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 genci silahla yaraladığını, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu ifade etmişti.

Filistinli yaralı gencin askeri cipin ön kısmına bağlanmış halde götürüldüğü görüntüler sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde, söz konusu askeri cipin, iki ambulansın arasından geçip gittiği yer almıştı.

Görgü tanıkları da askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu kararlı şekilde devam ettirmektedir
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Konya'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Benzer haberler

Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Katar ile ABD dışişleri bakanları İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulmasını görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

Fransa: İsrail-Lübnan sınırında savaş, iki ülke ve bölge için felaket olur

Fransa: İsrail-Lübnan sınırında savaş, iki ülke ve bölge için felaket olur
Gazze'de "Dünya Merkez Mutfağı" çalışanı, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı

Gazze'de "Dünya Merkez Mutfağı" çalışanı, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı
Elon Musk, Starlink’in Gazze’de bir hastanede aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu

Elon Musk, Starlink’in Gazze’de bir hastanede aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet