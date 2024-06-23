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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Batı Şeria'da yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında vurarak yaraladıkları 3 Filistinliden birini, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Gülşen Topçu, Çağrı Koşak  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
İsrail askerleri, Batı Şeria'da yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullandı

Cenin

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığını ifade etti.

Bekr, İsrail askerlerinin, yaralanan bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve gözaltına alarak ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu dile getirdi.

İsrail güçlerinin ayrıca, Cabiriyyat Mahallesi'nde evlerde geniş çaplı arama başlattığı, çatılara keskin nişancılar yerleştirdiği ve söz konusu yaralı gencin dışında 4 kişiyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.

Yaralı genci, askeri cipin kaputuna bağladılar

Filistinli yaralı gencin askeri cipin kaput kısmına bağlanmış halde götürüldüğü görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde, askeri cipin, iki ambulansın arasından geçip gittiği görüldü.

Görgü tanıkları, askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

"Yaralı bir esire yapılan bu işkence, düşmanca tutumu gösteriyor"

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Abdullah ez-Zeğari ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşananların, İsrail'in, Filistin halkına ve özelde de esirlere karşı her gün işlediği suçlardan biri olduğunu belirtti.

"Yaralı bir esire işkence edilmesi, aracın kaputuna bağlanması ve ilk yardımdan mahrum edilmesi, intikam alma eğilimi ve düşmanca tutumu göstermektedir." diyen Zeğari, bu saldırganlığı durdurmak için hiçbir şekilde harekete geçilmediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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