Trump'tan, ünlü gazeteciyi askeri planların konuşulduğu gruba ekleyen danışmanı Waltz'a destek
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'i Yemen ile ilgili askeri planların konuşulduğu gruba "yanlışlıkla" ekleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un arkasında durarak, "Michael Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, NBC News kanalında bir programa telefonla katılarak dün Amerikan kamuoyunu sarsan skandala ilişkin konuştu.
- ABD Savunma Bakanı Hegseth, sızdırılan mesajlaşmalarda savaş planlarının tartışıldığını reddetti
- ABD'li yetkililer, Yemen'deki savaş planlarını yanlışlıkla Amerikalı bir gazeteciye göndermiş
Trump, The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz tarafından "yanlışlıkla" Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna eklenmesinin "Yemen'e yönelik askeri saldırılara hiçbir etkisinin olmadığını" savundu.
Waltz'a ve ulusal güvenlik ekibine güveninin tam olduğunu kaydeden Trump, "Michael Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam." değerlendirmesini yaptı.
Goldberg'in Signal sohbetine nasıl eklendiği konusunda kendisine ne söylendiği sorulduğunda Trump, "Telefondaki (Goldberg), Michael'ın adres defterinde olan kişilerden biriydi. Bir çalışanı onun numarasını orada bulmuş." yorumunu yaptı.
Trump, yaşanan olaydan dolayı herhangi bir hayal kırıklığı içinde olmadığını anlatarak, ekibine güvendiğini ifade ederek, söz konusu olayın iki ay içindeki tek aksaklık olduğunu ve ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Signal grubunda "savaş planlarını paylaşmadığını" ve "gizli bir materyali göndermediğini" iddia etti.
Demokrat senatör Warner'dan Savunma Bakanı Hegseth ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'a istifa çağrısı
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna ABD'li gazetecinin eklenmesi olayından sorumlu tuttuğu Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un istifa etmesi gerektiğini savundu.
ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılan ve dünya genelindeki tehditlerin ele alındığı oturuma, dün yaşanan savaş planları grubu krizi damga vurdu.
Komitedeki en üst düzey Demokrat üye Senatör Warner, yaşananların büyük bir ulusal güvenlik krizi olduğunu savunarak, bu olayda dahli olduğunu belirttiği Savunma Bakanı Hegseth ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'u istifaya çağırdı.
Warner, Waltz ile Hegseth'in, bu kadar önemli bilgilerin ele alındığı özel bir grupta bir gazetecinin olduğunu fark etmemelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu durum bir asker ya da istihbarat görevlisi için söz konusu olsaydı ve bu tür bir davranışta bulunsalardı, kovulurlardı." dedi.
"Düşmanlarımız olan Çin ve Rusya'nın şifreli sistemlere girmeye çalıştığını gösteren çok sayıda bulgu var." değerlendirmesini yapan Warner, bu tür bir olayın basit bir olay gibi geçiştirilemeyeceğini savundu.
ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi
ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.
Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.
Başkan Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.