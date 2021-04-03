Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan, 'All Star' maçlarını Georgia'dan başka yere alan beyzbol ligini boykot çağrısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde oy kullanma şartlarının sıkılaştırılması yönünde alınan karardan dolayı "All-Star" maçlarını Georgia eyaletinden başka bir yerde yapma kararı alan Amerikan Beyzbol Ligini (MLB) boykot etme çağrısında bulundu.

Mücahit Oktay   | 03.04.2021
Trump'tan, 'All Star' maçlarını Georgia'dan başka yere alan beyzbol ligini boykot çağrısı

New York

Trump, seçimlerde posta yoluyla oy kullanmak isteyenler için fotoğraflı kimlik fotokopisi şartının getirildiği Georgia eyaletine tepki olarak beyzbol maçlarını eyalet dışına taşıma kararı alan MLB'yi Amerikalıların boykot etmesini istedi.

Save America PAC isimli kurumun yazılı açıklamayla duyurduğu boykot çağrısında Trump'ın, "Beyzbol zaten muazzam sayıda taraftar kaybediyor ve şimdi All-Star maçlarını Atlanta'dan ayırıyorlar. Çünkü şiddetle ihtiyaç duyulan seçmen kimliğini istemeyen radikal-sol Demokratlardan korkuyorlar." ifadelerine yer verildi.

MLB Federasyonu Başkanı Robert Manfred ise yaptığı açıklamada, aldıkları kararı "bir spor olarak değerleri göstermenin en iyi yolu" olarak değerlendirirken, "MLB tüm Amerikalılar için oy kullanma haklarını temelde destekliyor ve sandıkta kısıtlamalara karşı çıkıyor." dedi.

Georgia seçim kurallarındaki değişiklik

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan son başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Georgia'da Trump'ı 12 bin oy farkla geride bırakmıştı. Trump'ın itirazı üzerine yeniden yapılan sayımlarda da sonuç tescil edilmişti.

Yapılan seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle eyaletin kuralları gereği seçim tekrarlanmış, sonucunda Senato'daki iki koltuğu Demokrat senatörler kazanmıştı.

Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp tarafından perşembe günü imzalanarak yasalaştırılan yeni seçim kanununa göre, bundan böyle seçimlerde posta ile oy kullanmak isteyenlerin fotoğraflı bir kimliğinin kopyasını oy pusulası ile birlikte zarfa koyması zorunlu kılınmış oldu.

Cumhuriyetçiler, yasanın Georgia seçimlerine olan güveni yeniden tesis etmek için gerekli olduğunu söylerken Demokratlar, bunun seçmenler için oy kullanma erişimini kısıtlayacağını savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

Benzer haberler

Trump'tan, 'All Star' maçlarını Georgia'dan başka yere alan beyzbol ligini boykot çağrısı

Trump'tan, 'All Star' maçlarını Georgia'dan başka yere alan beyzbol ligini boykot çağrısı

ABD-Çin gerginliği: Yeni bir Soğuk Savaş mı?

Facebook, gelininin Donald Trump'la yaptığı röportajın paylaşımını engelledi

Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı
Filistin siyasetinde Dahlan tehlikesi

Filistin siyasetinde Dahlan tehlikesi
Eski ABD Başkanı Trump kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek

Eski ABD Başkanı Trump kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek