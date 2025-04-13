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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'dan Rusya'nın Sumi şehrine saldırısına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi General Keith Kellogg, Rusya'nın, Ukrayna'nın Sumi şehrine yönelik saldırısının "her türlü insani ve ahlaki sınırı aştığını" belirtti.

Şerife Çetin  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'dan Rusya'nın Sumi şehrine saldırısına tepki

New York

Kellogg, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Saldırı nedeniyle çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını kaydeden Kellogg, "Rusya'nın Dallar Bayramı'nda Sumi'de sivil hedeflere yönelik saldırısı her türlü insani ve ahlaki sınırı aşıyor." ifadelerini kullandı.

Kellogg, eski bir askeri lider olarak "hedef almanın" ne anlama geldiğini iyi bildiğini, bunun yanlış olduğunu belirterek, "İşte bu yüzden Başkan Trump bu savaşı bitirmek için bu kadar çok çaba sarf ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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