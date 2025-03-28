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Dünya

Trump'ın tarife kararı otomotiv yedek parça üreticilerini de etkileyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobillere yönelik açıkladığı yeni tarifelerin, ülkeye otomotiv ve yedek parça ihraç eden şirketleri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Emirhan Yılmaz  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Trump'ın tarife kararı otomotiv yedek parça üreticilerini de etkileyecek

İstanbul

ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı politikalar, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok küresel endüstriyi derinden etkiliyor.

Trump'ın son olarak "yerli üretimin artırılması amacıyla" ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalaması, dünya otomotiv pazarında endişeleri artırdı.

Yeni yönetimle birlikte ABD'de hayata geçirilen yüksek gümrük tarifeleri ve ticaret kısıtlamaları, sadece bu ülke pazarını değil, küresel tedarik zincirlerini de zorlayan bir süreci beraberinde getiriyor.

Artan korumacılık eğilimi, globalleşmeden yerelleşmeye doğru bir kaymayı da hızlandırıyor. Bu durum, Türkiye gibi üretim kabiliyeti güçlü ülkeler için yeni fırsatlar yaratırken, aynı zamanda ticaret dengelerinde dalgalanma, dış pazarlara erişimde yaşanabilecek kısıtlamalar gibi riskleri de gündeme taşıyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği endişeli

Uzmanlar, bu politikalardan özellikle otomotiv endüstrisinin etkilenmeye devam edeceğini, küresel markaların maliyetlerini ve yatırım planlarını yeniden gözden geçirdiğini vurguluyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Müdürü Sigrid de Vries, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin yeni otomobil tarifelerinin küresel otomobil üreticilerini ve ABD'deki imalatı olumsuz etkileyeceğine işaret ederek, Trump'ın sektöre yönelik ek tarifelerinden derin endişe duyduklarını bildirdi.

"Otomotiv yedek parça ihracatını da olumsuz etkileyecek"

AA muhabirine açıklamada bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete de ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağına dair yaptığı açıklamanın özellikle otomotiv ve otomotiv satış sonrası ürün ve hizmet ihracatçısı tüm ülkelere olumsuz yönde etki edeceğini söyledi.

Küresel tedarik zinciri dengelerini doğrudan etkileyecek bu kararın satış rakamlarını geriye çekeceğini, dolayısıyla otomotiv yedek parça ihtiyacının da benzer şekilde düşeceğini dile getiren Özçete, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bu durum ihracat rakamlarını doğrudan etkileyecektir. ABD'ye doğrudan otomotiv ihracatı yapan Avrupa ülkelerine yedek parça ihracatı yapmamız ve bu ülkelerin ihraç adetlerinin azalacak olması nedeniyle otomotiv satış sonrası ihracatçısı olan Türkiye gibi ülkeleri doğrudan etkileyecektir. Bu da yedek parça montaj hattına üretim yapan fabrikalara olumsuz yönde etki edecektir. ABD'ye otomotiv yedek parça ihracatımız 2024'te önceki yıla göre yüzde 20,34'lük artışla 1 milyar 37 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı."

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