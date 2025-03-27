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Dünya

Trump, AB ve Kanada'nın ABD'ye karşı işbirliği yapması halinde tarifeleri artırmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisine "zarar vermek için" Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'nın işbirliği yapması halinde, planlanandan daha büyük tarifelerle karşılık vereceklerini belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Trump, AB ve Kanada'nın ABD'ye karşı işbirliği yapması halinde tarifeleri artırmakla tehdit etti

Ankara

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, AB'nin, "ABD'ye ekonomik zarar vermek amacıyla" Kanada ile işbirliği yapması halinde mevcut planlardan daha büyük kapsamlı tarifelerin uygulanacağını kaydetti.

Trump'ın tarifelerine tepkiler sürüyor.

ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağının duyurulmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney de bu yeni gümrük vergisi kararını "doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirmişti.

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