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Dünya

Trump'ın Senato onayı bekleyen bakan adaylarının yerine vekaleten atamalar yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bakanlıklara ve devlet kurumlarına aday gösterdiği isimler görevlerine başlayabilmek için Senato'dan onay beklerken, onay süreci tamamlanana kadar yerlerine vekalet edecek kişiler açıklandı.

Ayşe İrem Tiryaki, Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Trump'ın Senato onayı bekleyen bakan adaylarının yerine vekaleten atamalar yapıldı

Ankara

Beyaz Saray tarafından, Trump'ın bakanlıklar ve devlet kurumları için aday olarak açıkladığı isimler Senato'dan onay alana kadar vekalet edecek kişiler açıklandı.

Açıklamaya göre, Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, Senato tarafından onaylanana kadar, emekli Deniz Piyade mensubu Robert Salesses Savunma Bakan Vekili görevini yürütecek.

Adalet Bakanlığı pozisyonu için aday gösterilen eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'nin yerine, vekaleten göç konularında uzmanlaşmış James McHenry atandı.

Trump'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği Scott Bessent göreve gelene kadar, yerine bakanlıkta yetkili David Lebryk vekalet edecek.

İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterilen South Dakota Valisi Kristi Noem'in yerine, Bakanlıkta Direktör olan Benjamine Huffman vekil olarak görev yapacak.

Trump'ın Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtlığıyla bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermesinin ardından Senato'dan onay bekleyen Kennedy'nin yerine, Bakanlık bünyesinde direktör olarak çalışan Dorothy Fink vekalet edecek.

Ticaret Bakanı olarak aday gösterilen Cantor Fitzgerald Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick yerine, bakanlıkta çeşitli görevlerde bulunmuş Jeremy Pelter vekil olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı adayı iş insanı ve siyasetçi Doug Burgum'un yerine bakanlıkta üst düzey yöneticilik yapan Walter Cruickshank vekaleten atandı.

Ayrıca, Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için aday gösterdiği John Ratcliffe'in yerine Tom Sylvester, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Tulsi Gabbard'ın yerine ise Stacey Dixon vekaleten geçecek.

Senato onay süreci

Trump'ın halihazırda bakanlıklar ve devlet kurumlarına aday gösterdiği kişilerin görevlerine resmi olarak başlayabilmesi için Senato onayı gerekiyor. Öte yandan, Senato onayı bekleyen adaylar, yasalara göre vekil olarak görev yapamıyor.

Adaylıkları çeşitli sebeplerle "tartışmalı" olan bazı kişilerin ise Senato'dan onay sürecinin "zorlu" geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Marco Rubio, Senatoda onay almasının ardından dün yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

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