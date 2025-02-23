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Dünya

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi için bölgeye gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sürdürülebilmesine yönelik çalışmalar için hafta içinde bölgeye gideceğini söyledi.

Mücahit Oktay  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi için bölgeye gidiyor

New York

CNN'e konuşan Witkoff, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik imzalanan "kırılgan ateşkes anlaşmasının" devam ettirilmesi için yapılacak görüşmeler kapsamında bu hafta Orta Doğu'ya gideceği bilgisini paylaştı.

Hamas'la ilgili, "Bu noktada kesinlikle, Gazze'deki yönetimin hiçbir parçası olamaz. Var olma konusuna gelince, bu ayrıntıyı Başbakan'a (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya) bırakırdım." ifadelerini kullanan Witkoff, Netanyahu'nun, iç politikadaki baskılara rağmen anlaşmanın devam etmesi konusunda "iyi niyetli" olduğuna inancını paylaştı.

Özel Temsilci, "Rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor, bu kesin. Ayrıca İsrail devletini korumak istiyor. Ve bu yüzden kırmızı bir çizgisi var. Kırmızı çizginin ne olduğunu söyledi ve bu da Hamas'ın bu iş çözüldüğünde bir yönetim organında yer alamayacağıdır." şeklinde konuştu.

Witkoff, esirlerin salıverilmesi konusunda anlaşmanın ikinci aşamaya geçmesini beklediğini dile getirdi.

Ukrayna ile maden anlaşması bu hafta imzalanabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Ukrayna'nın bu hafta ABD ile maden hakları konusunda anlaşacağı öngörüsünü paylaştı.

Witkoff, "Bu hafta bir anlaşmanın imzalanmasını bekliyorum." dedi.

Bu ay, gözaltına alınan bir Amerikalının serbest bırakılması için yapılan çalışmalar kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Witkoff, Rusların yakın vadede bir barış anlaşmasına varma konusunda "ciddi olduklarından emin olduğunu" söyledi.

Trump'ın Rusya'nın savaşı başlatmaya kışkırtıldığı yönündeki iddialarını da destekleyen Witkoff, "Bu savaşa gerek yoktu. Kışkırtmalar oldu. Bu, kışkırtmaların mutlaka Ruslar tarafından yapıldığı anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

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