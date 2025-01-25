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Dünya

Trump'ın, MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesi konusundaki engeli kaldırdığı iddia edildi

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık bir tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesi yönündeki engeli kaldırdığını öne sürdü.

Ayşe İrem Tiryaki  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Trump'ın, MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesi konusundaki engeli kaldırdığı iddia edildi Fotoğraf: Doaa Alba/AA

Ankara

Axios'un haberinde, adını vermek istemeyen İsrailli yetkililerin, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından İsrail'e transferine engel konulan MK-84 bombalarına ilişkin iddiası yer aldı.

Yetkililer, Trump'ın, Savunma Bakanlığına (Pentagon), depoda bulunan ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki bombaların transferi konusundaki engeli kaldırma talimatı verdiğini öne sürdü.

Yetkililer, söz konusu yaklaşık 1800 bombanın ilerleyen günlerde İsrail'e doğru yola çıkacağını iddia etti.

Eski ABD Başkanı Biden, Mayıs 2024'te CNN kanalına verdiği röportajda, hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

MK-84 bombası

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems şirketi tarafından ABD Savunma Bakanlığı için üretilen serbest düşümlü MK-84 bombası, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 3,83 metre uzunluğunda.

Vietnam Savaşı sırasında geliştirilen, büyük boyutu ve içerdiği patlayıcıyla bina bloklarını yıkabilecek, çok büyük hasar verebilecek güçteki MK-84 bombası, yüzlerce metre ötedeki hedefi yok etme kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor.

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen resmi kaynaklar, 7 Ekim 2023-28 Haziran 2024 döneminde ABD'nin İsrail'e en az 14 bin MK-84 bombası ve diğer mühimmatlardan sevk ettiğini bildirmişti.

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