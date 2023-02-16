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Dünya

Trump'ın karşı çıktığı 2020 seçimlerini soruşturan heyet, seçimlerde hile yapılmadığı görüşünde

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçim sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak bozmaya yönelik girişimleri soruşturan tahkikat heyeti, Trump'ın iddiasının aksine seçimlerde yaygın bir hile yapılmadığı kanısını taşıyor.

Tuğçenur Akgün   | 16.02.2023
Trump'ın karşı çıktığı 2020 seçimlerini soruşturan heyet, seçimlerde hile yapılmadığı görüşünde

New York

Yargıç Robert McBurney'in talimatıyla, Georgia eyaleti Fulton İlçesi Yüksek Mahkemesi tarafından, 2020 seçim sonuçlarıyla ilgili soruşturma yürüten heyetin ilgili raporunun giriş ve sonuç bölümü ile soruşturma sürecinde bazı tanıkların "yalan söylemiş olabileceğine" dair heyetin endişelerini dile getirdikleri bir bölüm, kamuoyuna açıldı.

Raporda, seçim yetkilileri, anket görevlileri ve diğer uzmanların ifadelerini dinlediklerini belirten heyet üyeleri, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesine neden olabilecek yaygın bir hilenin yapılmadığını tespit ettiklerini bildirdi.

Tahkikat heyetinin soruşturmayı nasıl yürüttüğüne dair ipuçları da içeren rapora göre, 2020 seçimlerinde çeşitli şekillerde rol alan 75 tanık ifade verdi ve maddi kanıtların yanı sıra dijital kanıtlar toplandı. Davayla ilgili ilk duruşmanın 1 Haziran 2022'de yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, bazı tanıkların "yalancı şahitlik" yapmış olabileceğine işaret edildi.

Raporda yer alan notlarda, heyet üyelerinin ceza hukuku ve seçim hukuku alanlarında uzman olmadıkları ancak her oturuma katılarak tüm tanıkları dinledikleri ve yasalar çerçevesinde en iyi yorumu yapmak için çaba sarf ettikleri kaydedildi.

Raporun olası cezai suçlamalarla ilgili tavsiyelerin yer aldığı bölümleri ise gizli tutulmaya devam ediliyor. Yargıç McBurney, hakkında suçlama yapılan kişilerle ilgili yasal sürecin devam ettiği gerekçesiyle heyet raporunun tamamının yayımlanmasının uygun olmadığını bildirdi.

Eski Başkan Donald Trump, Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinde hile yapıldığını ileri sürmüş ve seçim sonuçlarını kabul etmemişti. Georgia eyalet savcıları, geçen yıl hem Trump ile ekibinin seçim sonuçlarını bozma girişiminde bulundukları iddialarını hem de Trump'ın seçimde hile yapıldığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.


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