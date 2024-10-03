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Dünya

Trump'ın "işlediği suçların özel alana girdiği" öne sürülen yeni iddianame hazırlandı

Yeni iddianame, Trump’ın yargılanmasını gerektiren suçlamaları derinleştiriyor.

Irmak Akcan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Trump'ın "işlediği suçların özel alana girdiği" öne sürülen yeni iddianame hazırlandı

Ankara

ABD'de Özel Yetkili Savcı Jack Smith, eski Başkan Donald Trump'ın "işlediği suçların temelde özel alana girdiğini" savunan yeni bir iddianame hazırladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, dün Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve ekibi tarafından kamuoyuna açılan iddianamede, Yüksek Mahkemenin "başkanların anayasal yetkilerinin merkezinde yer alan resmi eylemler için geniş dokunulmazlık tanıyan" kararına rağmen, "işlediği suçların, temelde özel alana girmesi dolayısıyla" Trump'ı yargılanmaya açık hale getirdiği savunuldu.

Smith ve ekibinin hazırladığı iddianamede, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, seçim sonuçlarının onaylanmasını ertelemediği için 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskınına katılanlar tarafından "Mike Pence asılsın" benzeri tehditlere maruz kaldığında, Trump'ın "Ne olmuş yani?" yorumunu yaptığı, Trump'ın danışmanlarının eski Başkan'ın sonuç ne olursa olsun kendini galip ilan edeceğini söylediği belirtiliyor.

​​​​​​​Trump'ın kampanya yetkililerinden birinin, iş arkadaşına Michigan eyaletinin Detroit şehrinde birçok oy pusulasında Biden'a destek verildiğini gördüğünde bu pusulaların "geçersiz kılınabileceği bir neden bulmasını" istediği de savunuldu.

Trump ve destekçilerinin, Kongre binası baskınını 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarının onaylanmasını geciktirmek için kullandıkları öne sürülen iddianamede, senatörlere, eyalet seçim kurullarının kararlarını reddetmeleri istenilen sesli mesajlar da yollandığı iddia edildi.

Smith, iddianamede Trump'ın diğer bütün vatandaşlar gibi yargılanması gerektiğini belirtti.

Trump hakkındaki suçlamaları reddederken, eski Başkan'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, iddianameyi "yalanlarla dolu" ve "anayasaya aykırı bir cadı avı" olarak nitelendirdi.

Söz konusu iddianame, Yüksek Mahkemenin "başkanların anayasal yetkilerinin merkezinde yer alan resmi eylemler için geniş dokunulmazlık tanıyan" kararının ardından, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'a karşı açılan federal ceza davasının sürdürülmesini sağlamayı amaçlıyor.

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