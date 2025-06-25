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Dünya

Trump'ın, İran raporunun sızması üzerine Kongre ile paylaşımları sınırlamayı planladığı iddiası

Trump yönetiminin, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan raporun medyaya sızmasının ardından gizli bilgilerin Kongre üyeleri ile paylaşımını sınırlamayı planladığı belirtildi.

Islam Doğru  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Trump'ın, İran raporunun sızması üzerine Kongre ile paylaşımları sınırlamayı planladığı iddiası

New York

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan iç raporun medyaya sızmasının ardından gizli bilgilerin Kongre üyeleri ile paylaşımını sınırlamayı planladığı belirtildi.

ABD’nin İran’a yaptığı hava saldırılarının ülkenin nükleer kapasitesini yok etmediği yönündeki raporla ilgili tartışmalar sürüyor.

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Axios haber sitesine konuşan 4 kaynak, DIA'nın ön "Savaş Hasar Değerlendirmesi" raporunun medyaya sızmasından sonra Trump yönetiminin Kongre üyeleri ile gizli rapor paylaşımını kısıtlamayı planladığını açıkladı.

Yönetimin, Kongre ile gizli bilgileri paylaşmak için kullandığı “CAPNET” adlı sisteme atılan gönderileri sınırlamayı görüştüğünü belirten kaynaklar, söz konusu raporun 16 Haziran’da geç saatlerde sisteme yüklendiği, ertesi gün CNN ve New York Times başta olmak üzere medyaya sızdırıldığı bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray kaynaklarından biri, "Sızdıranlara savaş açıyoruz. FBI araştırıyor. İstihbarat topluluğu, 'derin devlet' aktörlerinin medyaya 'güvenilirliği düşük' istihbarat analizlerinin parçalarını sızdırmasını önlemek için süreçleri nasıl sıkılaştıracaklarını anlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kaynaklar, DIA değerlendirmesinin ABD’nin bombalamalarından sonraki 24 saat içinde hasara tanık olanların değil, uydu fotoğraflarının incelenmesine dayanarak hazırlandığını ve istihbarat topluluğundaki 18 ajansın yalnızca birinden gelen bilgilerin sadece erken bir "anlık görüntüsünü" yansıttığını öne sürdü.

Öte yandan yarın ABD Kongresinde Senatörlere İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve sonrasındaki gelişmeler konusunda brifing verilmesi planlanıyor.

Brifinge ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in de katılması bekleniyor.

ABD’nin İran’a saldırılarıyla ilgili ön rapor tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

Ancak dün, ilk önce CNN'in gündeme getirdiği, ABD'de hazırlanan bir ön istihbarat değerlendirmesinde, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğü belirtilmişti.

Trump yönetimi, raporu haberleştiren medya kuruluşlarına sert eleştiriler yöneltirken, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) sızmayla ilgili inceleme başlattığı açıklanmıştı.


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