Trump'ın Gazze barış planının Filistin Devleti'ne giden yolu açacak maddeler içerdiği öne sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için hazırladığı barış planının, Filistin Devleti'ne giden yolu açacak maddeler içerdiği iddia edildi.

Mücahit Oktay, Ecem Şahinli Ögüç, Şilan Turp  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Washington/Ankara

Barış planı teklifini elde eden Washington Post gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkesi ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak 21 maddelik planın içeriğine dair detaylara yer verildi.

Gazetenin haberinde, söz konusu planın, Gazze'de "günlük" kamu hizmetlerini yürütmek üzere "nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan" oluşan "geçici bir geçiş yönetimi" öngördüğü, bunun Filistin Devleti'ne giden bir kapı açabileceği değerlendirildi.

Haberin devamında, "Bu yönetim organı, ABD tarafından diğerleriyle istişare edilerek kurulan yeni bir uluslararası kuruluş tarafından desteklenecek ve denetlenecek. Batı Şeria merkezli Filistin yönetimi ise gelecekte Gazze'yi devralabilecek duruma gelene kadar iç reformlar yürütecek." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hazırladığı plana göre, barış planı teklifinin öngördüğü tüm kalkınma ve siyasi reformlar hayata geçirildiğinde, "Filistin Devleti'ne giden güvenilir bir yolun koşullarının nihayet sağlanabileceğine" değinildi.

Ayrıca, gazeteye konuşan kaynaklarca, ABD'nin, Filistinli bir güç eğitilirken, "Gazze'deki güvenliği derhal konuşlandırıp denetleyecek" geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

Seçim kampanyası sırasında bölgedeki savaşı hızla sona erdireceğine söz veren ve o zamandan beri müzakere edilmiş bir barışın yakın olduğunu defalarca iddia eden Trump, cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Sanırım Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Çok yakınız. Bence bu, esirleri geri getirecek, savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Gazze'de ateşkes için Trump'ın sunduğu teklif üzerinde çalıştıklarını bildirdi

Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu.

"Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.

Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." dedi.

Trump "müzakereler son aşamada" dedi

ABD Başkanı Donald Trump ise Axios'a verdiği mülakatta, "Gazze'deki savaşı bitirmeyi amaçlayan planına ilişkin müzakerelerin son aşamada" olduğunu söyledi.

Tüm tarafların anlaşmanın sağlanması için bir araya geldiğini ifade eden Trump, anlaşmaya henüz varılmadığını kaydetti.

Planın sadece Gazze’deki savaşı bitirmeyi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı da hedeflediğini dile getiren Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Trump’ın Gazze planı

Trump’ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.

Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.

