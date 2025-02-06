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Dünya

Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığı tazminat teklifine bölge yargıcından geçici engel

ABD'de Boston'dan Bölge Yargıcı George O'Toole, Başkan Donald Trump'ın 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklifini geçici olarak engelledi.

Şerife Çetin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığı tazminat teklifine bölge yargıcından geçici engel

New York

ABD basınında yer alan haberlere göre, Yargıç O'Toole, Trump'ın teklifine ilişkin geçici tedbir kararı aldı.

O'Toole, konunun ele alınması için de duruşma gününün 10 Şubat olmasına karar verdi.

Trump'ın federal çalışanlara sunduğu teklifin süresi bugün sona eriyordu.

ABD hükümetinden teklif

Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat teklifi içeren e-postalar göndermişti.

Kovid-19 salgınından bu yana uzaktan çalışan federal personelin büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen e-postalarda, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının ofislerine tam zamanlı dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğuna ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığına işaret ediyor. Trump hükümeti ise bu iddiaları reddederek, amaçlarının "federal hükümeti" tekrar yapılandırmak olduğunu vurguluyor.

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