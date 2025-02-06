Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığı tazminat teklifine bölge yargıcından geçici engel
ABD'de Boston'dan Bölge Yargıcı George O'Toole, Başkan Donald Trump'ın 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklifini geçici olarak engelledi.
New York
ABD basınında yer alan haberlere göre, Yargıç O'Toole, Trump'ın teklifine ilişkin geçici tedbir kararı aldı.
- Trump'ın "küçülme" planı kapsamında CIA personeline işten ayrılmalarının teklif edildiği iddiası
- Trump'ın federal çalışanlara istifa karşılığı tazminat teklifini 20 bin kişinin kabul ettiği iddiası
- FBI'da görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi
O'Toole, konunun ele alınması için de duruşma gününün 10 Şubat olmasına karar verdi.
Trump'ın federal çalışanlara sunduğu teklifin süresi bugün sona eriyordu.
ABD hükümetinden teklif
Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat teklifi içeren e-postalar göndermişti.
Kovid-19 salgınından bu yana uzaktan çalışan federal personelin büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen e-postalarda, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanılmıştı.
Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının ofislerine tam zamanlı dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.
Söz konusu uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğuna ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığına işaret ediyor. Trump hükümeti ise bu iddiaları reddederek, amaçlarının "federal hükümeti" tekrar yapılandırmak olduğunu vurguluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.