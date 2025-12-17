Dolar
42.71
Euro
50.22
Altın
4,310.83
ETH/USDT
2,965.00
BTC/USDT
87,630.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın damadının şirketi, Warner Bros. Discovery'ye yapılan satın alma teklifinden çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in şirketi Affinity Partners, medya ve eğlence şirketi Paramount'un Warner Bros. Discovery'ye yaptığı satın alma teklifinden çekildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Trump'ın damadının şirketi, Warner Bros. Discovery'ye yapılan satın alma teklifinden çekildi

New York

ABD basınında yer alan haberlerde, Affinity Partners'ın "bu fırsatın daha fazla peşinde olmayacağını" belirttiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberlerde, şirketin Paramount'un Warner Bros. Discovery'ye yaptığı teklifin güçlü bir stratejik gerekçesi olduğuna inanmaya devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan ülke basınında, Warner Bros. Discovery'nin hissedarlarına Paramount'un teklifini reddedip, Netflix ile mevcut anlaşmayı desteklemelerini önermeye hazırlandığına dair haberler de yer aldı.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Daha sonra, medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yapılan bildirime göre, Paramount'un yaptığı teklifi destekleyen finansman ortakları arasında Suudi Arabistan Varlık Fonu, Abu Dhabi'den L'imad Holding, Katar Yatırım Otoritesi ve Trump'ın damadı Kushner'ın şirketi Affinity Partners da yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifade verdi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Türkiye ile ilişkilerinin mükemmel ve istikrarlı olduğunu söyledi
DMM, "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" iddialarını yalanladı
İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı

Benzer haberler

Trump'ın damadının şirketi, Warner Bros. Discovery'ye yapılan satın alma teklifinden çekildi

Trump'ın damadının şirketi, Warner Bros. Discovery'ye yapılan satın alma teklifinden çekildi

Netflix, Warner Bros.'u satın alma kararının değişmediğini belirtti

Medya devleri arasında Warner Bros. Discovery mücadelesi kızışıyor

Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı
Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin

Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin
Trump, Netflix ve Paramount'un Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendirdi

Trump, Netflix ve Paramount'un Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet