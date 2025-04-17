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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump yönetiminden Harvard Üniversitesine "yabancı öğrenci kayıt yetkisini kaybedebilirsin" uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Filistin'e destek gösterilerinde ismi öne çıkan Harvard Üniversitesinin yabancı öğrenci kayıt yetkilerini yitirebileceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan, Irmak Akcan  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Trump yönetiminden Harvard Üniversitesine "yabancı öğrenci kayıt yetkisini kaybedebilirsin" uyarısı

Ankara

CNN'in haberine göre, Noem, Harvard Üniversitesine yazdığı mektupta, yabancı vizeli öğrencilerin yasa dışı ve şiddet içeren faaliyetlerinin kayıtlarının 30 Nisan'a kadar bildirilmesini talep etti.

Noem, söz konusu taleplere uyulmasını istedi.

"Harvard rapor gerekliliğine tam uyduğunu doğrulayamazsa, yabancı öğrenci kayıt ayrıcalığını kaybedecek." ifadelerini kullanan Noem, üniversitenin, Öğrenci Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) sertifikasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Harvard'ın bir sözcüsü, mektubun ardından yaptığı açıklamada, anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini ancak yasaya uyacaklarını söyledi.

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ABD Gelir İdaresi, Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırabilir

ABD Gelir İdaresinin (IRS), Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiği bildirildi.

The New York Times'ın haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kişiler, IRS'nin Harvard'ın vergi muafiyetinin iptalini görüştüğünü belirtti.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki kaynağa göre bazı IRS yetkilileri, Hazine Bakanlığı çalışanlarından Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetinin iptalini değerlendirmelerini talep etti.

Bu duruma ilişkin IRS sözcüsü yorum yapmayı reddederken Hazine Bakanlığı ise talebe yanıt vermedi.

Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamada, vergi muafiyetinin iptal edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı öne sürüldü.

Böyle bir adımın üniversitenin eğitim misyonunu yerine getirebilme kabiliyetini zorlaştıracağı kaydedilen açıklamada, vergi muafiyetinin iptal edilmesi durumunda öğrencilere mali yardımların azalacağı ve kritik tıbbi araştırma programlarının yürütülemeyeceği bildirildi.

Federal yasalar, ABD Başkanı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak IRS'den belirli hedefleri araştırmasını ya da denetlemesini talep etmesini yasaklıyor.

Öte yandan IRS, çok fazla siyasi veya ticari faaliyet yürüten kuruluşların vergi muafiyetlerini iptal edebiliyor. Bu kuruluşlar ise kurumun kararına mahkemeye başvurarak itiraz edebiliyor.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Trump, son açıklamasında, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." demişti.

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