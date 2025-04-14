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Dünya

Harvard Üniversitesi, fon kesme tehdidine rağmen Trump yönetiminin taleplerine uymayacak

ABD Başkanı Donad Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonları kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, yönetimin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Dilara Karataş  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Harvard Üniversitesi, fon kesme tehdidine rağmen Trump yönetiminin taleplerine uymayacak

Ankara

Harvard Üniversitesi, avukatları aracılığıyla konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin yönetişim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapma talebinin Harvard'ın yasal haklarını ihlal ettiği belirtildi.

"Üniversite, bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite, kendisini federal hükümetin kontrolüne bırakabilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, üniversitenin diyaloga açık olduğu ancak yönetimin taleplerine uymayacağı vurgulandı.

Harvard, Columbia ve UPenn

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.


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