Trump, Harvard'ın "yolunu kaybettiğini" ve federal fon almaması gerektiğini savundu
ABD Başkanı Donald Trump, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." dedi.
Washington DC
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerinde ismi öne çıkan Harvard Üniversitesi'nin artık federal fon almaması gerektiğini savunarak, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." dedi.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl kampüslerdeki Filistin gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesi'ni bir kez daha hedef aldı.
Açıklamasına, "Harvard yolunu kaybetmiş." ifadesiyle başlayan Trump, üniversitenin "radikal solcuların buluştuğu" bir yer haline geldiğini ve bunun üniversiteyi kötü duruma düşürdüğünü ileri sürdü.
ABD Başkanı, "Harvard artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." yorumunu yaptı.
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Trump, açıklamasında, "Harvard, öğrencilerine ve sözde 'geleceğin liderlerine' başarısızlığı öğretmekten başka bir işe yaramayan, büyük çoğu uyanık, radikal solcu, aptal ve 'kuş beyinlileri' işe almaktadır." ifadelerini kullandı.
"Harvard artık şaka gibi. Nefret ve aptallık öğretmektedir ve artık federal fonları almamalıdır." değerlendirmesini yapan Trump, bu durumun sebebinin "radikal solcuların" üniversitede ders vermesi olduğunu savundu.
Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık
ABD'de Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.
Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.
Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.