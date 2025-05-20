Trump, vergi indirimi tasarısı için Kongredeki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi tasarısına destek için bir araya geldiği Kongredeki Cumhuriyetçilerin, "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Kongre binasının girişinde basın mensuplarına vergi indirimiyle ilgili gündemi değerlendirdi.
Trump, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki tüm Cumhuriyetçilerin "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı etrafında birleşmesi gerektiğini ve bunun olacağına inandığını söyledi.
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ABD Başkanı, "Daha önce hiç sahip olmadığımız türden bir vergi indirimi alacaksınız. Bu, (eski ABD Başkanı) Ronald Reagan'ın vergi indiriminden bile daha büyük. Bu indirim, ülkemiz tarihindeki en büyük vergi indirimi olacak." diyerek tüm Cumhuriyetçilerin bu tasarıya evet oyu vermesini istedi.
Daha sonra Cumhuriyetçilerle toplantı yapacağı odaya geçen Trump, bu görüşmede tasarıya şüpheyle bakan bazı Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.
Trump, vergi indirimi tasarısı konusunda "zafer kazanacaklarına" inanıyor
ABD Başkanı Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçi Parti mensuplarıyla yaptığı görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile kameralar karşısına geçti.
Trump, söz konusu vergi indirimi tasarısının geçmesine yönelik çok iyi bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Parti olarak inanılmaz bir birlikteliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu tasarıyla ilgili büyük bir zafer kazanacağız." dedi.
Tasarının zamanında geçeceğine inandığını söyleyen Trump, medyaya yansıyan "sabrının azaldığı" yönündeki haberlere de tepki göstererek, "Hayır sabrım azalmıyor, hatta programın ilerisindeyiz. Size bunu söyleyen yalancıdır." ifadesini kullandı.
Trump, söz konusu tasarıyı "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı olarak nitelendirirken, bu tasarının geçmemesi durumunda Amerikalıların ciddi bir vergi artışıyla karşı karşıya kalacağını savundu, bu konuda Demokratları suçlayacağını deklare etti.
Söz konusu tasarıda düşük gelir grubundaki kişilere sağlanan "Medicare ve Medicaid" yardımlarının hiçbir şekilde kesintiye uğramayacağını belirten Trump, aksi yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson da Trump'ın katıldığı toplantının çok iyi geçtiğini ve Başkan'ın birçok kez ayakta alkışlandığını ifade etti.
Johnson, "Harika bir toplantı yaptık, (Cumhuriyetçi) Parti birleşti. Başkanımızı seviyorlar. Bu tasarı tarihi bir olay ve herkes bunun kapsamını ve anlamını biliyor. Sanırım bunu başaracağız." değerlendirmesini yaptı.
Cumhuriyetçiler vergi tasarısını sunmuştu
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.
Cumhuriyetçiler, Trump'ın nitelemesine atıfla, 1116 sayfalık söz konusu tasarıya "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" adını verdiler.
Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.
Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını kısa sürede geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar Başkan Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.