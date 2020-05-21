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Dünya

Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi arasında 'şişko' polemiği

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Pelosi ile Cumhuriyetçi Başkan Trump arasındaki gerginlik, "şişko" polemiğinin ardından arttı.

Dildar Baykan   | 21.05.2020
Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi arasında 'şişko' polemiği

Washington

Çeşitli konularda yaşadıkları sürtüşmeler ve gerginlikle gündeme gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasında son günlerde "şişko" polemiği yaşanıyor. 

Trump'ın, pazartesi günü Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıklamasının ardından Pelosi, katıldığı CNN canlı yayınında buna tepki gösterdi.

Pelosi, konu hakkında, "Trump için bu tartışmalı ilacı almak iyi bir fikir değil. İlacın kalbe zarar verdiği söyleniyor ve Trump hastalık derecesinde şişko." değerlendirmesinde bulundu.

Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Trump'a Pelosi'nin açıklamaları soruldu.

Trump en başta "zaman kaybı" diyerek, bu konuda yorum yapmasa da daha sonra, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağılığı problemleri yaşıyor." dedi.

Pelosi ise bugün MSNBC kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın bu kadar "hassas" tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Trump kendisi her zaman insanların kilosu hakkında konuşuyor. Ben de ona kendi dilinden konuştum." ifadesini kullandı.

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