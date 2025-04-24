Dolar
38.32
Euro
43.76
Altın
3,341.75
ETH/USDT
1,742.00
BTC/USDT
92,354.00
BIST 100
9,357.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla İngiliz Anıtı'nda anma töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Trump, üniversite fonlarını denetleyen ve okullardaki disiplini düzenleyen iki kararnameye imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, üniversitelerde yabancı fonlara ilişkin şeffaflık gerekliliklerini artıran ve okul disiplin politikalarının objektif kriterlere dayanmasını öngören iki kararnameyi imzaladı.

Yasin Yorgancı, Irmak Akcan  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Trump, üniversite fonlarını denetleyen ve okullardaki disiplini düzenleyen iki kararnameye imza attı

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamelere ilişkin detaylara yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararnamede, üniversitelere yönelik yabancı fonların daha şeffaf olması gerektiği vurgulanarak, üniversitelerin söz konusu fonları eksiksiz ve zamanında bildirmesi şart koşuldu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde üniversitelerin yabancı fonların detaylarını gizlemesine "imkan tanıyan" düzenlemelerin iptal edileceği belirtilen kararnamede, üniversitelerin yabancı fonların asıl kaynağını ve verilme amacını açıklaması zorunlu hale getirildi.

Kararnamede, ABD halkının daha önce kamuoyuyla "sınırlı şekilde paylaşılan" yabancı fonlarla ilgili bilgilere daha kapsamlı şekilde erişim sağlayabileceği, kurallara uymayan üniversitelere denetim, soruşturma ve yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi.

Şeffaflık kurallarına uymayan kurumlara verilen bazı federal hibelerin iptal edilebileceğine işaret edilen kararnamede, hesap verebilirliğin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Trump yönetiminin okullarda disiplin politikalarının objektifliğe dayandırılması gerektiği gerekçesiyle hazırlandığını belirttiği diğer kararnamede ise federal fonların doğrudan ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla "ırk temelli ayrımcılık" içeren uygulamalara yöneltilmemesi için önlemler geliştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kararnamede, ABD değerlerine dayalı örnek disiplin politikalarının oluşturulması talep edilirken, eğitim sisteminde disiplinin yeniden tesis edilmesinin ve tüm öğrenciler için adil ve objektif uygulamaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Trump ile Harvard Üniversitesi arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da robotik yarışmasına katılacak öğrencilere eğitim desteği
Türkiye ile Rusya arasında Orta Doğu istişareleri yarın İstanbul'da yapılacak
İstanbul'da 10 evden 4'ünün deprem sigortası yok
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Trump, üniversite fonlarını denetleyen ve okullardaki disiplini düzenleyen iki kararnameye imza attı

Trump, üniversite fonlarını denetleyen ve okullardaki disiplini düzenleyen iki kararnameye imza attı

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda 30 Nisan'da sözlü sunum yapacak

BM: Yardım operasyonları sadece insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri uyarınca gerçekleşebilir

Filistin'de İsraillilerin taciz ve sorgulamalarına maruz kalan İngiliz vekiller, AA'ya konuştu

Filistin'de İsraillilerin taciz ve sorgulamalarına maruz kalan İngiliz vekiller, AA'ya konuştu
Trump, Perkins Coie davasına bakan federal yargıç Beryl Howell'in "adaletsiz" olduğunu savundu

Trump, Perkins Coie davasına bakan federal yargıç Beryl Howell'in "adaletsiz" olduğunu savundu
Trump, Çin'le anlaşana kadar yüzde 145'lik tarifenin indirilmeyeceğini belirtti

Trump, Çin'le anlaşana kadar yüzde 145'lik tarifenin indirilmeyeceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet