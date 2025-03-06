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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Dünya

Trump, Trudeau'nun gümrük vergisi krizini "yeniden seçilmek" için kullandığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki ülke arasındaki gümrük vergisi krizini "yeniden seçilmek için" kullandığını savundu.

Hakan Çopur  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Trump, Trudeau'nun gümrük vergisi krizini "yeniden seçilmek" için kullandığını savundu

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Trudeau'ya yüklendi.

Trump, Kanada Başbakanı'nın aslında kötü bir iş çıkardığını ileri sürerek, "Justin Trudeau'nun büyük ölçüde kendisinin neden olduğu gümrük vergisi sorununu yeniden başbakanlığa aday olmak için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği günden itibaren Kanada için "ABD'nin 51. eyaleti olmalı" ifadesini kullanıyor ve Trudeau'ya da "vali" şeklinde hitap ediyor.

Trump, kısa süre önce açıkladığı yeni tarifelerle, iki komşusu Kanada ve Meksika'ya yüzde 25'lik gümrük vergisi getirdiğini açıklamış, bunun üzerine Trudeau da söz konusu tarifelere misliyle karşılık vereceklerini duyurmuştu.

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