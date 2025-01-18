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Dünya

Trump, TikTok'a "yasaya uyması için" 90 günlük uzatma verebileceğini açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıkladı.

Hakan Çopur  | 18.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Trump, TikTok'a "yasaya uyması için" 90 günlük uzatma verebileceğini açıkladı

Washington

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda TikTok yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.

"90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum." diyen Trump, söz konusu kararını muhtemelen 20 Ocak'ta göreve başladığı gün duyurabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Yüksek Mahkemesi, dün, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.

Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

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