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Dünya

Trump soruşturmasında Cumhuriyetçi "sahte delegelerin" tanıklık yaptığı öne sürüldü

Islam Doğru  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Trump soruşturmasında Cumhuriyetçi "sahte delegelerin" tanıklık yaptığı öne sürüldü

New York

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki federal soruşturmalar için özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in, 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale konusunda iki Cumhuriyetçi "sahte delegeyle" dokunulmazlık karşılığında büyük jüri önünde tanıklık etmeleri amacıyla anlaştığı ileri sürüldü.

CNN'in bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Smith'in ekibinin soruşturmayla ilgili kanıtları tanıklara hızlı şekilde doğrulatmaya çalıştığı iddia edildi.

Buna göre son iki haftada en az iki Cumhuriyetçi "sahte delegenin" sınırlı dokunulmazlık karşılığında büyük jüri önünde ifade vermeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Söz konusu tanıkların, 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında Smith'in ofisi için önemli bilgilere erişim sağladıkları iddia edildi.

Ayrıca son iki haftada diğer en az 6 tanığın, Başkanlık seçimleriyle ilgili sahte delege planı çerçevesinde büyük jüri önünde ifade verdikleri belirtildi.

Trump lehine imzalanan sahte seçim sertifikasyonları

Smith'in ekibinden savcılar, ilk olarak 2022 baharında, 2020 seçimlerinde Joe Biden’ın az farkla kazandığı eyaletlerde, Trump'ın lehine federal hükümete sahte sertifika düzenleyen Cumhuriyetçi delegelerden belge ve bilgi toplamıştı.

Trump'ın seçimleri kaybetmesinden sonra söz konusu sahte Cumhuriyetçi delegeler, Nevada gibi salıncak eyaletlerde Trump’ı seçimlerin galibi ilan etmek için sahte seçim sertifikasyonları imzalamıştı.

Özel yetkili Smith’in söz konusu tanıklarla anlaşması, Trump aleyhine devam eden 6 Ocak Baskını ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmaları konusundaki adımları hızlandırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Trump hakkında yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" ve "gizli belgeler" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Gizli belgeler soruşturması için Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahı FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, hakkında düzenlenen iddianame nedeniyle 13 Haziran’da Florida’da hakim karşısına çıkarak yöneltilen 37 suçlamayı reddetmişti.

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