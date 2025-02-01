Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,243.00
BTC/USDT
102,069.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Somali'de DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesini öldürdüklerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

Şerife Çetin  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Trump, Somali'de DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesini öldürdüklerini duyurdu

Washington

Trump, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Söz konusu üst düzey örgüt üyesinin mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerini tehdit ettiğini belirten Trump, kendisinin talimatı doğrultusunda sabah yapılan nokta atışı hava saldırısıyla üst düzey örgüt üyesi ile başka teröristlerin öldürüldüğünü ifade etti.

Trump, saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediğini belirterek, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım." ifadesini kullandı.

Bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkese önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Trump, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Bahçeli: TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının uygulanması doğru bir karardır
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi

Benzer haberler

Trump, Somali'de DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesini öldürdüklerini duyurdu

Trump, Somali'de DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesini öldürdüklerini duyurdu

Teknoloji devleri kuşkulara rağmen DeepSeek'i sistemlerine adapte ediyor

Trump, düzensiz göçmenlerle mücadelenin rekor seviyelere ulaştığını belirtti

ABD'nin düzensiz göçmenleri Guantanamo'ya bu hafta sonu nakledileceği iddiası

ABD'nin düzensiz göçmenleri Guantanamo'ya bu hafta sonu nakledileceği iddiası
Hamas, ABD'nin Filistinlileri Gazze'den tehcir açıklamasını "suç ortaklığı" olarak değerlendirdi

Hamas, ABD'nin Filistinlileri Gazze'den tehcir açıklamasını "suç ortaklığı" olarak değerlendirdi
California'daki yangınlar 24 günün ardından kontrol altına alındı

California'daki yangınlar 24 günün ardından kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet