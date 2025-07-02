Ankara'da geçen ayki fiyat denetimlerinde 25,6 milyon lira ceza kesildi
Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce, geçen ay gerçekleştirilen fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinde 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 1 milyon 63 bin 958 ürün incelendi, bunlardan 8 bin 100'ünün mevzuata aykırı olduğu belirlendi.
Mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili toplam 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ayrıca, haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan ve savunmaları alınan 567 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.
Açıklamada, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlerin süreceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.