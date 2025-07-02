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Ankara'da geçen ayki fiyat denetimlerinde 25,6 milyon lira ceza kesildi

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce, geçen ay gerçekleştirilen fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinde 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Fatih Gökbulut  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Ankara'da geçen ayki fiyat denetimlerinde 25,6 milyon lira ceza kesildi Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 1 milyon 63 bin 958 ürün incelendi, bunlardan 8 bin 100'ünün mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

Mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili toplam 25 milyon 644 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

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Ayrıca, haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan ve savunmaları alınan 567 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Açıklamada, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlerin süreceği bildirildi.

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