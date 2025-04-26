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Dünya

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine dair olumsuz haberleri eleştirdi

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’na son verecek olası bir barış anlaşması hakkında yapılan olumsuz haberleri eleştirdi.

Nuri Aydın  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine dair olumsuz haberleri eleştirdi

İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Rusya-Ukrayna meselesinde ne kadar iyi bir anlaşma yaparsam yapayım, hatta tarihin en iyi anlaşması olsa bile, başarısız New York Times (NYT) bunu kötüleyecektir." ifadesini kullandı.

NYT'nin yazarı Peter Baker'ı eleştiren Trump, Baker'ın editör talimatı doğrultusunda Ukrayna'nın, Kırım da dahil olmak üzere topraklarını geri alması gerektiğini yazdığını belirterek, bu talebi "saçma" olarak nitelendirdi.

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Trump, paylaşımında, "Bu hafif sıklet gazeteci neden Rusya'nın, (Eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde tek kurşun atmadan Kırım'ı işgal etmesine değinmiyor? Obama döneminde yapılanlara tek kelime eleştiri getirmedi, sadece Trump’ı hedef aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın savaşın sorumluluğu Biden'a ait

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın savaşın sorumluluğunun eski Başkan Joe Biden'a ait olduğunu, kendi döneminde Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeleri verilmesine karşın Obama yönetiminin sadece "çarşaf gönderdiğini" ileri süren Trump, "Bu, Biden’ın savaşı. Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla başlamazdı." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Trump, son günlerde Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine füze saldırıları düzenlediğine dikkati çekerek, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirme niyetinde olmadığı izlenimini verdiğini belirtti.

Trump, Putin'in farklı yöntemlerle, örneğin "bankacılık" ya da "ikincil yaptırımlar" yoluyla ele alınması gerektiği yorumunu yaptı.

"Çok fazla insan ölüyor!" diyen Trump, savaşın sona ermesi gerektiği mesajını yineledi.

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